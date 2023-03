Az idén 15 éves Imagine már a megszokott budapesti sétákon kívül, vidéken is egyre nagyobb népszerűségnek örvend mind a helyiek, mind a városba érkező látogatók és turisták körében is. A pécsi sétákon is lelkes túravezetők várják az érdeklődőket, akik immáron hetedik éve dolgoznak azon, hogy más szemmel lássuk a várost. Vagyis rávilágítanak arra is, amit a turistakönyvek nem írnak, mesélnek arról, amit csak a legendákból ismerhetnénk meg, bevisznek minket olyan udvarokba vagy titkos föld alatti pincékbe, ahova egyébként nem mehetnénk vagy éppen életre keltik a városi homlokzatok szobrait elfeledett történeteiken keresztül. Idén három, új tematikus sétákat dolgoztak ki, melyekben mind közös Pécs, vagyis a „pécsiség”.