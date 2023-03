Az új menetrend az eddigieknél jobban igazodik majd az utazási szokásokhoz. A „pókhálószerű” vonalrendszer elavulttá vált, az újítás során a különböző városrészek közvetlen összeköttetése volt a fő cél. A képviselő-testület által elfogadott új menetrend gyorsabb és átszállásmentes eljutási lehetőségeket biztosít az utazóközönség számára. Változás az is, hogy egyes helyközi járatok integrálódnak a helyi közlekedésbe, aminek köszönhetően csaknem éves szinten 90 ezer kilométerrel csökken a futásteljesítmény, ami költségmegtakarítást jelent a város számára, és a károsanyag-kibocsátás szempontjából is előnyös. A vonalhálózat megújulásával együtt a díjszabás is átalakul: bevezetik például a zóna bérleteket.