A Magyarürögi-vízfolyás rendezése kapcsán több mint egy órán keresztül amiatt folyt a vita, hogy Péterffy Attila pécsi polgármester idején, 2020 márciusában elindított és az év szeptemberében lezárt közbeszerzési eljárás nyertesének hogyan adjanak oda 14,6 millió forintot úgy, hogy az nem is dolgozott a munkán. Az ügyről többször írtunk, mert a helyiek szerint ők csak időközben tudták meg, hogy milyen átalakításra készülnek, és a patak északi felén élők ökológiai szempontok miatt fogalmaztak meg súlyos kritikákat a beruházással kapcsolatban és kezdtek aláírásgyűjtésbe. A baloldal aztán úgy döntött, hogy új projektet valósítanak meg, ezért viszont az előző közbeszerzésen nyertes vállalkozó hoppon maradt.

A cég szerint azonban nekik a már legyártott betonelemek 6,5 milliós értékén felül – ezeket megveszi a város – 14,6 millió forintnyi „bánatpénz” jár. Ezt már egy korábbi közgyűlésen is megpróbálták áttolni a baloldaliak, csakhogy az ügy kapcsán hűtlen, illetve hanyag kezelés bűncselekmények gyanúját is megemlítette több képviselő is.