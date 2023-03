Új divatot teremtett a Tőrbe ejtve című film, valamint második része, az Üveghagyma a krimik világában: visszahozta Agatha Christie-nek a Miss Marple, és Hercule Poirot-féle nyomozós történeteit, amikor össze van zárva egy térbe, egy közösségbe 10-15 ember, történik egy gyilkosság, s valamiképp minden szereplő érdekelt a halálesetben. Ez az alapja az Amazon Prime-on múlt év végétől, a HBO Maxon pedig most februártól látható Three Pines 8 részes kanadai-angol krimisorozatnak is, de azért rátesznek még egy lapáttal. Molina felügyelő tartja kezében a szálakat, egy olyan ember, aki Poirot-nál is tisztább és egyenesebb, minden cselekedetében, megszólalásában, és következetesen mindig a szabályok szerint jár el, ügyelve arra is, hogy nehogy megsértsen valakit., és felkarolja a gyengébbeket

Az első csavar ott van a hasonló krimikhez képest, hogy itt két részben nyomoznak ki egy-egy gyilkosságot, és a történetek szereplői egy észak-kanadai quebec-i kis falu lakói, ami azért lényeges, mert ezen az egy helyen zajlik minden – az elsőt ugyanis még további négy gyilkossági ügy követi. Gamache felügyelőnek nincsenek Columbo szerű alűrjei, a felesége például többször is látható a filmben, akivel találkozik is ottawai otthonukban a férje és igen kiegyensúlyozott az életük. A második csavar az, hogy a további gyilkosságok ugyanehhez a közösséghez kötődnek, s egyáltalán nem logikátlan, hogy ennyi gyilkosság történik az aprócska északi faluban, mert valamiképp a múltból idevezet minden szál. A harmadik csavar pedig az, hogy a benszülött irokéz törzs (mohawk) lakói adják a falu lakosságának jelentős részét, itt élnek egy külön kolóniában, s tudatlanságukat hosszú évtizedek, századok óta kihasználja a fehér emberekből álló környezet. Ebben a közösségben ugyancsak körvonalazódik egy gyilkossági ügy, mely a sorozat végére szintén megoldódik, ám a fejleményei végigkísérik as másik négy eset nyomozását.