Pályázat 35 perce

Továbbra is élményteli lesz a kadétképzés Siklóson

A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium vezetősége idén is támogatást nyert a Honvédelmi Sportszövetség kadétpályázatán. Az elnyert 1,5 millió forintot arra fordítják, hogy a kadétképzés élménydús és hatékony legyen. A diákok tavaly is több, nagyon érdekes helyszínre látogathattak a pályázat által, idén is ez lesz a cél.

Zs. K. Zs. K.

A siklósi gimnázium kadétképzése a 2021/2022-es tanévben indult el, és 2022. szeptemberében már több mint száztíz kadéttal kezdte meg a tanévet az intézmény. A tanulók aktívan részt vesznek a siklósi és térségi polgárőrök munkájában.

Alkalomadtán, és a lehetőségek szerint bekapcsolódnak a rendvédelmi tevékenységekbe és lelkesen segítik a történelmi hagyományőrző szervezeteket, programokat. Mindemellett nyílt napokat, a képzést népszerűsítő szakmai és ismeretterjesztő programokat tartanak, a diákok pedig formaruhát, ösztöndíjat kapnak, és részt vehetnek számos gyakorlati órán is.

Ezek is érdekelhetik