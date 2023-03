Ez a darab nem a politikáról szól, nem helyez a középpontba egyetlen országot sem. Az előadás során látottak minden helyre és mindenkire érvényesek. Tragikus és komikus szituációk elevenednek meg a pódiumon.

A darabot Joel Pommerat írta, aki a mai francia színház egyik legizgalmasabb alkotója. Az íróként, rendezőként és színházigazgatóként is tevékenykedő Pommerat csak a saját darabjait viszi színre, munkamódszerének alapját pedig a színészekkel közös, folyamatos kísérletezés és improvizáció adja. Az alkotó negyvenedik születésnapján különös akcióba kezdett: megígérte a társulat színészeinek, hogy minden évben ír egy új darabot, amelyet aztán közösen színpadra állítanak. A kísérlet 2004 óta tart. Ennek az akciónak a szüleménye A két Korea újraegyesítése is, amelyet 2013-ban mutattak be először.