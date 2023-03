Lássuk a medvét 31 perce

Vajon az emberiség fel van készülve egy véres Micimackó történetre?

Vannak azok a filmek, amelyekkel kapcsolatban az a kérdés merül fel először bennünk, hogy “Ez most miért kellett?”. Talán sokan így vélekednek a Micimackó: Vér és Méz című alkotásról is, ami elég érdekes feldolgozása sokak kedvenc gyerekkori meséjének. A horrorrajongók abban a szerencsében részesültek, hogy Magyarországra is eljutott a film.

Cz. E. Cz. E.

Fotós: Unger Tamás

Hogy miről is szól ez az alkotás? Még mindig próbálom feldolgozni az olvasottakat, de arról igazából, hogy Róbert Gida egyetemi tanulmányai miatt elhanyagolja a Százholdas Pagony állatait, és nem látja el őket ennivalóval. A kis kedvencek éhezni kezdenek. Micimackó és Malacka pedig úgy döntenek, hogy maguknak szereznek eleséget, ami pedig oda vezet, hogy visszatérnek állati ösztöneik. A Mackó a méz mellett elkezd a vérre is szomjazni, ez pedig nagyon veszélyes a pagonyba tévedő turisták számára. Ám a két jó barát, Micimackó és Malacka le akar számolni Róbert Gidával is, amiért elhagyta őket.

Csak tudnám, hogy pattan ki egy ilyen ötlet valaki fejéből. Az alkotást egyébként Rhys Frake-Waterfield jegyzi, akinek pályafutásának ez az első filmje. Az 1926-os Micimackó 2022. január elsején vált közkinccsé, és nem sokkal ezután a rendező be is jelentette, hogy készíteni fog egy slasher filmet, aminek alapját Micimackó története fogja adni. A 2023. február 15-ei bemutató után bejelentette, hogy érkezni fog a második rész, valamint még két másik horroralkotás is tervben van, amelyek Bambi és Pán Péter meséjét fogják alapul venni.

