Dél felől továbbra is enyhe léghullámok érkeznek, pénteken a záporok mellett zivatarok kialakulására is van esély. Szombaton sokfelé viharossá fokozódik az északnyugati szél, 90-100 km/h-s széllökések is előfordulhatnak, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Várható időjárás Baranyában (Forrás: koponyeg.hu)

Péntek

Eleinte változóan felhős lesz az ég, és csak néhol lehet csapadék. Délutántól aztán délnyugat, nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. Eleinte a déli, estétől az északnyugati szél erősödik meg. 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombat

Reggelig még több helyen lesz csapadék, majd csökken a felhőzet. Napközben felhőátvonulásra és elszórt záporokra, a hegyekben hózáporokra van kilátás. Nagy területen lesz erős, olykor viharos az északnyugati szél. Erős hidegfront érkezik, délután 5-11 fok lesz már csak.

Vasárnap

Estig többórás napsütés, friss idő várható. A reggeli fagyok után délutánra 6-11 fok közé melegszik a levegő. Estétől felhősödés kezdődhet. Élénk lesz az ÉNy-i szél.