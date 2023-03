– Hogy alakult ki ebből az utánpótlásképzés iránti igényességed?

– Miként városomhoz úgy a szakmámhoz is hűséges vagyok. Magam is végigjártam a pályán a lépcsőket, ismerem a tanulók és a mesterek minden problémáját. És annyi türelmes segítséget kaptam minden oldalról, hogy úgy érzem, ebből minél többet vissza kell adjak az utánam következőknek.

– Idézzük fel a régi szép időket: az ezredforduló tájékán mondtad, egy új ház négyzetmétere 170–200 ezer forint. Most hol tartunk?

– Úgy 700–800 ezernél. Az építőanyagok árai igen meredeken emelkedtek az utóbbi öt évben, talán az elmúlt esztendőben volt csak lassulás. Az építkezéseknél egyébként abban történt nagy változás, hogy ma már nem a mielőbbi használatbavétel a cél, hanem az olyan minőségi elemek beépítése, ami olcsóbbá teszi energetikailag a házat (napelemek, hőszivattyúk stb).

– Sokat kell napjainkban várni egy mesteremberre, és külföld is vonzó kereseteket kínál számukra. Többen akarnak most kőművesek lenni?

– Éppen ellenkezőleg, egyre kevesebben. Bár most van egy kis motíváló tényező, mert a tanulók az eddigi ösztöndíj ötszörösét kaphatják meg egy új ösztönző rendszernek köszönhetően. Tény az is, hogy nő a megrendelői kereslet a szakma iránt, viszont állami beruházásokból egyre kevesebb van, ami hosszú távon okozhat még gondokat.

Házakat épít harminc éve

Vörös György 1969-ben született Pécsett. A Jurisics utcai általánosba járt, az 506-os Szakiskolában tanult, a Pollack Mihály Technikumban érettségizett, nemzetközi mestervizsgát is tett. 1994-től egyéni vállalkozó, 1998-tól van építőipari Kft.-je. Felesége, Andrea környezetmérnök, a cégben dolgozik. Vörös György évek óta aktívan támogatja a kamara építőipari szakmaismereti versenyét, vállalkozása tagja az Építőipari Technológiai Klaszternek, alapítója a Pécsi Ágazati Képzőközpontnak. Három gyermeke van, György (27) teniszedző, Gergő (26) asztalos, Petra (17) gimnazista és igazolt teniszező.