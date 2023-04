A gyerekek a helyi általános iskola testületével már pénteken, a Föld napjának tiszteletére egy hulladékszedő sétára indultak az egyesülettől kapott eszközökkel, és rengeteg szemetet gyűjtöttek össze a külterületeken, illetve az erdő környezetében. Szombaton pedig már minden környezetéért tenni akaró helyi lakost vártak a szemétszedő sétákra, reggel 8-tól a felnőttek, 9 órától pedig az óvodás és az iskolás gyerekek (szülői és pedagógiai kísérettel) indultak útnak, hogy a falu belterületét megtisztítsák a szeméttől. A fémdobozokat a mohácsi fémfeldolgozóba fogják elvinni, annak ellenértékét pedig a helyi fagyizóban fagyizhatják el a gyerekek.



A rendezvényhez kapcsolódóan – mint tavaly – idén is kiírtak a szervezők egy kreatív pályázatot az iskolásoknak. Ezúttal azt kérték, készítsenek a gyerekek figyelemfelkeltő táblákat, és a fiatalok igencsak aktívak voltak, hiszen mintegy 60 pályamunka érkezett a szervezőkhöz, melyekből a legjobbakat, 10-15 darabot ki is fognak tenni a falu különböző pontjaira.

A Hulladékmentes napra dr. Dittrich Ernőt, a Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi Karának adjunktusát is meghívták, hogy tartson a témában előadást a gyerekeknek.



– Dittrich Ernőnek van egy nagyon jó könyve, „A jövő neve élet” címmel, amely most már a második kiadását éli, és ebből szemezgettünk

– mondta Vereczkei Réka, az egyesület elnöke. – A szerző egy interaktív előadáson keresztül mutatta be a chipses zacskó tartalmának és magának a csomagolásának az életét, hogy a gyerekek el tudják képzelni, hogy mi honnan jön, és mi az a sok káros anyag, ami akár a szervezetünkbe, akár a környezetünkbe bekerül, amikor egy chipset megvásárolunk. Nagyon szemléletes volt, a gyerekek értették és érdeklődve hallgatták a vendégünket - fejezte be az elnök.