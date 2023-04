A projekt keretében a kisebb lélekszámú Szilágyon hetvennyolc darab, míg a nagyobb népességszámmal rendelkező Berkesden száztizenhat egyedi szennyvízkezelő kisberendezés telepítése és kiépítése valósul meg.

Hoppál Péter azt is elmondta, hogy összes beruházási értékben négyszázötvenmillió forintról van szó, aminek tizenöt százaléka az önkormányzatok önrésze volt. Kiemelte a beruházás fontosságát, mert ezáltal az ivóvíz bázisvédelmét is meg tudjuk őrizni, illetve a különböző Európai Uniós szabványoknak is meg tudunk felelni ezzel a befektetéssel.

A beruházás mind a helyi lakosság életszínvonalára, mind a környezetre pozitív hatással lesz.