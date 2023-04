A javulás csak egy rövid ideig tartott

– Volt olyan rendőr, aki azt mondta, hogy egy időzített bomba a fiam, aki egyszer engem is megtámadott – említette az édesapa, aki elmondta, hogy fiukat már korábban szakemberhez vitték. Az orvos megállapította, hogy skizofréniában szenved, gyógyszeres, injekciós kezelést kapott, és az orvos megtalálta a közös hangot Péterrel. A javulás nem tartott sokáig, a kezelőorvos nyugdíjba vonult, és Péter állapota újra romlani kezdett. Tőlünk elkérte a pénzt a lakásért, hogy albérletbe költözhessen. Több mit ötmilliót oda is adtunk neki, ám amint elköltözött tőlünk, a pénzt hamar felélte, azóta az utcán van, velünk egyszer találkozott. Olyan állapotba került, hogy minket sem ismer meg – magyarázta az édesapa.

Péter lábára is kitért az édesapa. Mint mondta, fiának érszűkülete van, emiatt sebes a lába, nagyon fáj neki, de erre sem szed semmilyen gyógyszert. A szülők próbálnak segíteni, egy mohácsi intézetbe adták volna be fiukat, de amikor elmehetett volna, akkor bezárták különböző szabálysértések miatt. Péternek van egy kijelölt gondnoka, aki beosztja számára a nyugdíját, heti húszezer forintot ad neki, amit egy nap alatt elkölt. – A fiam 53 éves. Remélem, nem csinál semmi nagy bajt. Fáj, ami vele történt, beteg, segítségre szorul. Jó lenne, ha bekerülhetne végre az intézetbe. Neki is jobb lenne, nekünk is – mondta elcsukló hangon az édesapa.