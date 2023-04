– Amikor átgondolom azt, hogy mennyit változott a világ az elmúlt harminchárom évben, és én miben változtam, akkor úgy látom, én nem lettem más – mondta a pécsi tagság és a környező megyékből érkezett KDNP-sek előtt Szili Katalin, aki néhány hete jelentette be belépését a pártba. – Nem változtam a szociális elkötelezettségemben. Úgy vélem, hogy ahhoz a baloldalhoz képest, amelyik baloldalinak vallja magát, és amelyik egyébként a tőke pártján áll, az Orbán Viktor vezette konzervatív kormány százszor elkötelezettebb családtámogatásokban, a közösségi támogatásokban, határon túli közösségek támogatásában, szociális ügyekben, vagy abban a kérdésben, ami az állam szerepét jelenti a gazdaságban. Szili Katalin szerint a szociális demokráciához a kereszténydemokrácia és a keresztény szociális eszmerendszer áll a legközelebb.

A szégyenteljes népszavazás

Kitért arra is, hogy a 2004-es szégyenteljes kettős állampolgárságról szóló népszavazás idején jelent meg a gyűlöletstruktúra a közéletben és a közbeszédben, aminek végig „élvezője” volt, és a másik oldalon ugyanazok támadják most is, amikor „hazatalált”, mint amikor közöttük volt.



– Akkor volt bennem görcs, hogy mit mondhatok és mit nem, most viszont felszabadultam

– mondta.

– Nem kell ezen gondolkodnom, ha társadalmi, szociális, nemzeti, vagy keresztény kérdések elém kerülnek, mondhatok mindent, ami belülről jön. Innentől kezdve érezhető talán az, hogy tényleg egy belső motiváltság volt a KDNP-be történő belépésem. A szívet és a lelket jelenti, és ezért is fogalmaztam azt meg, hogy hazataláltam és egy olyan közösséghez csatlakoztam, amely nyitott volt erre.



Szili Katalin 2010 októberben hagyta el az MSZP-t, a pártban a nemzeti kérdésekben sokszor egyedül volt, a liberális fősodorral szemben csak néhányan képviselték a nemzeti vonalat a pártban. A trianoni békediktátum 90. évfordulóján, az első Nemzeti Összetartozás Napján a szocialisták részéről egyedül ült a Parlamentben, sőt az MSZP-sek arra kérték, hogy be se menjen. Korábban, 2009-ben pedig azt is indítványozta, hogy kérjenek bocsánatot a nemzettől a kettős népszavazás miatt, de erre sem került sor.

Nemzetben és népben kell gondolkodni

Szerinte a baloldalnak az a közössége, amelyik nemzetben, népben gondolkodik és szociálisan elkötelezett, sokkal közelebb áll ahhoz a rendszerhez, amit a kormányzó pártok és a mai konzervatív erők képviselnek.

– Európában a globális világgal szemben áll egy lokális nemzetben gondolkodó politikai közösség. Akik azt hiszik, hogy az európai egyesült államok meg tudják oldani Európa problémáit, azok még abban sem tudnak megegyezni, hogy az országot és Európát megvédjék – közölte. – A béke és a biztonság az emberek legfőbb vágya, azt hittem, hogy az Európai Bizottság előző elnöke, Jean-Claude Juncker után nincs lejjebb, de sajnos Ursula von der Leyen érkezett utána. Abban bízom, hogy 2024-ben Magyarország az Európai Unió soron következő elnökeként Orbán Viktor helyre rázza az európai politikát, a politikai elitet.

Ez múlik a következő választáson

Attól félti Európát, hogy egy olyan világot hagyunk hátra gyerekeinknek, ahova majd ázsiai turisták jönnek, hogy megnézzék, milyen ez a letűnt európai civilizáció. Azért, hogy ez ne így legyen, az nagyban függ a jövő évi választásoktól.

Beszélt arról is, hogy Gyurcsány Ferenc mindig is nagy mestere volt annak, hogyan lehet „egy szervezet immunrendszerét zéróra levinni és utána a saját elképzeléseit megvalósítani” és most is pontosan ez történik, de amíg a 13 éve ellenzékben lévő neoliberális baloldal mögött felsejlik az ő arca, addig a nemzeti oldal nincs nehéz helyzetben.