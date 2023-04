Megsínylették a város zöldterületei a tavalyi szárazságot – rengeteg fa ment tönkre, ezek jelentős részét már kivágták, de a munkálatok a közeljövőben is tovább folytatódnak.

Ahogy arról a Dunántúli Napló hasábjain beszámoltunk, az elmúlt nyári aszályt követően egy rendkívül kártékony szúféle terjedt el Komlón. A fertőzés elsősorban a fenyőket támadta meg, ennek többek közt a Városház tér ikonikus, hatalmas tűlevelűje is áldozatul esett.

Mint azt Polics József, Komló polgármestere lapunk érdeklődésére elmondta, a Bányász parkban és Arborétum területén is nagyon sok fa betegedett meg, százas nagyságrendű az emiatt kivágásra ítélt növények száma. A munkálatok nagy része a téli időszakban megtörtént, vannak azonban még helyek, ahol az elkövetkezendő időszakban felbőgnek majd a fűrészek.