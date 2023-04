Ennek az összegnek a hiányát pedig a kormányra fogták. Nem kizárt, hogy újabb kétezer forintot fognak spórolni az 1956-os hősök emlékén is.

Megírtuk, hogy a pécsi polgármester kétezer forintot spórolt azzal, hogy március 15-én nem öltöztették piros-fehér-zöldbe, a magyar nemzeti lobogó színeibe az ünnep alkalmával a tévétornyot.

Ezt a becsült költséget abból lehet kiszámolni, hogy tavaly ősszel egy baloldali városvezetői sajtótájékoztatón hangzott el, hogy évente 750 ezer forintba kerül nagyjából a torony díszkivilágítása. Akkor az is elhangzott, hogy a megvilágított torony esti fénydíszítését azért is korlátozzák, hogy „szimbolikusan" is éreztessék a pécsiekkel: sokba kerülnek a számlák. A fényfestést nem szüntették meg teljesen, azt a hét második felében engedélyezték. Emiatt viszont a 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepnapján nem kaphatott díszvilágítást a baloldaltól a torony, hiszen idén március 15-e szerdára esett. Az önkormányzatnál viszont arról sem intézkedtek, hogy az extraköltségként felmerülő kétezer forintot biztosítsák az ünnepnapi világításra.

Az önkormányzat most közleményben meg is adta erre a választ, mondván, a kormány hibás, hiszen közölték: "a kormány energiatakarékossági intézkedések bevezetéséhez kötötte az önkormányzatok energiatámogatásának lehetőségét. Az önkormányzat ősszel döntött az energiatakarékossági intézkedésekről. Ennek része, hogy a tévétorony díszkivilágítása is csak hétvégén működhet."

Csakhogy a kormány nem tiltotta meg, hogy kétezer forintot költsenek el az ünnepi díszvilágításra, s nem írta elő azt sem, hogy éppen a tévétorony világítását kapcsolgassák. Ráadásul a baloldali városvezetők is úgy vélekedtek már korábban, hogy csupán szimbolikus gesztusról van szó.