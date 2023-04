1860-ban a pécsi tiszti kaszinó tagjává fogadta Széchenyi Bélát, Széchenyi István fiát, a híres földrajztudóst és utazót. Levelet is írt a kaszinónak, amelyben többek között ezt írta: „Bensőmben azon erős meggyőződés él, hogy már nem messze azon idő, hol Széchenyi István szavait, Magyarország lesz, avval fogjuk fölcserélni: Magyarország van. A mélyen tisztelt Casino Egyesület legkisebb szolgája: Gr. Széchenyi Béla.”

1894-ben Kossuth Lajos halála a kaszinó tagjait is megrendítette, egy hatalmas koszorút is készíttettek, és el is vitték a budapesti temetésre. Az új kaszinót 1895-ben kezdték el építeni, s a lapok is megírták, hogy „az alapozásnál izgalmas, középkori leletekre bukkantak, pontosabban több török korsókra”. Végül 1896. május 11-én adták át a ma is látható, de időközben leromlott épületet. Széchenyi István fia után Kossuth Lajos fia is kapcsolatba lépett a tiszti kaszinóval, hiszen a kaszinó szorgalmazására 1908-ban Kossuth-szobrot avattak a városban, az ünnepségre pedig Kossuth Ferenc is hivatalos volt, majd az azt követő ebédre is. 1914-ben a kaszinó nem csak pénzzel támogatta a helyi vöröskeresztes kórházat, de fel is ajánlotta, hogy átad helyiségeket a sebesültek ápolására.