A Szigeti úti bicikliút és kerékpársáv építésével kapcsolatban többen is azt mondták, hogy a lezárás óta eltelt két hétben szinte alig haladtak a munkások, az első napokban inkább a bírságok osztogatása folyt gőzerővel, mintsem a munka. A húsvéti ünnepek miatt pedig nyilvánvalóan ismét befékeznek.

Csütörtökön ezért a helyszínen magunk is meggyőződtünk arról, hogy mindössze a lezárt több száz méteres szakasz negyedén, egy 200 méteres útszakasznak a felén láthatók a munkavégzés komolyabb nyomai, de itt is csupán annyiban, hogy az útburkolat felét, valamint a járdát feltörték munkagéppel. Elképzelhető, hogy köveket is szórtak már itt ki, de nem tudnunk meggyőződni arról, hogy már leszórt, vagy pedig éppen feltört burkolatról lehet szó.

Lapunk tudósítójának felvételei szerint csütörtök délelőtt egy markológép, valamint két teherautó "dolgozott" a területen, valamint nagyjából még 6 személy munkálkodott. A két teherautó közül azonban csak az egyiket rakodták, a másik várt a sorára.

Felfedeztünk még egy bázist is, ahol kisebb-nagyobb munkagépek voltak a személyautók mellett, valamint egy munkásokat kiszolgáló konténer. Ezt a bázist a Honvéd utca sarkában hozták létre, elfoglalva a fél útpályát, valamint az itteni közparkolót. Ez azért is előnyös a kivitelezőnek, mert amíg a helyi lakosok nem tudnak megállni ugyanitt, a munkásoknak zárt és tágas parkolójuk lehet.

A munkavégzés nyomaira utalnak azok a színes karók is a fűben, a Szigeti út déli felén, amelyek vélhetően a későbbi kerékpárút nyomvonalát hivatottak jelezni.

Érdekesség, hogy az önkormányzat hivatalos közlönye 2021 decemberében már bejelentette a korábban elkészült Szigeti úti kerékpárút Megyeri térig történő folytatását, de az azóta eltelt másfél évben jutottak csak el oda Péterffyék, hogy valóban meginduljon a gyakorlati megvalósítás, pedig az önkormányzati lap – ebben nem kételkedhetünk – állítása szerint a tervezés is kész volt, a szakasz építéséhez szükséges keretösszeg rendelkezésre állt.

Amennyiben tehát időben elkezdték volna a fejlesztést, akkor már tavaly kihasználhatták volna a nyári időszakot, majd pedig idén nyáron folytathatták volna. Ezzel jóval kisebb káoszt és dugókat okozhattak volna a pécsi közlekedésben, hiszen szünidőben sem egyetemi oktatás, sem általános iskolai, vagy középiskolai oktatás nincs, sokan pedig elutaznak Pécsről is nyaralni.