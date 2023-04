Ne óbégasson, te tök hülye vagy – ez megy

Csizmadia Péter arra utalt, hogy Péterffy egy korábbi közgyűlésen arrogánsan „droidoknak" nevezte el a kormánypárti képviselőket ezzel védve meg a pécsi körzetében keveset látott Mellár Tamás baloldali képviselőt. Nem is olyan régen Péterffy pedig azt is üzente az egyik közgyűlésen politikai ellenfeleinek, hogy „Ne óbégasson, kolléga úr! Vegyen be nyugtatót!”, de már közölte azt is, hogy „ne gágogjon”. A Polgármesteri Hivatal munkatársait pedig azzal ekézte, hogy „látom, itt van egy rakat jogász, de egyik se képes a saját jogi álláspontját elmondani”.

A külső alpolgármestere, Ruzsa Csaba Barkóczi Csaba fideszes képviselőnek mondta azt, hogy „te tök hülye vagy”, de mások véleményét „demagóg baromságoknak” titulálta már. A baloldali koalíciót erősítő LMP-s, Kóbor József Berényi Zoltánnak (ÖPE-KNDP) mondta nemrég, hogy „joga van bunkónak lenni”.

A városvezetők egyébként teljes mellszélességgel kiálltak amellett a művész mellett is, aki az egyházi fenntartású Nagy Lajos Gimnázium ajtajára falloszt rajzolt, azt üzenve az igazgatónak, hogy „a f*szodtól határolódj el. Ne a helyetted tiltakozó diákodtól. Vesszen a klerikálfasiszta Orbán-rezsim!”