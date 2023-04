A lassan melegedő időben a folyók és tavaink mentén egyre nagyobb számban jelennek meg a szúnyoglárvák. A katasztrófavédelem már megkezdte a légi és földi biológiai kezeléseket, felhívják azonban arra is a figyelmet, hogy kis odafigyeléssel otthonunkban is sokat tehetünk a szúnyogártalom ellen.

A szúnyogok csípése egyrészt kellemetlen, másrészt pedig betegségeket terjeszthet – ezek a fertőzések az emberekre és az állatokra is veszélyt jelentenek. Annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb legyen a szúnyog a környezetünkben, fontos a ház körüli kisebb vizeket lefedni, kiönteni, rendszeresen cserélni.

– Egy-egy vízzel teli virágcserépben, vödörben, gumiabroncsban, eldugult ereszben százával, akár ezrével fejlődhetnek szúnyogok – emeli ki a katasztrófavédelem.

– Az esővízgyűjtő-hordókat ajánlott szúnyoghálóval lefedni, a ház előtti árkokat pedig rendben tartani, hogy ne tudjon benne hosszabb ideig megállni az esővíz.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) javasolja, hogy az udvaron tárolt vödröt, kannát, talicskát, gyermekjátékot, stb. úgy fordítsuk, hogy abban az esővíz ne tudjon összegyűlni. Az állatok itatóvizét ne csak utántöltsük, hanem rendszeresen cseréljük friss vízre.

Az NNK azt is tanácsolja, hogy a takaróponyvát, mezőgazdasági fóliát, stb. olyan módon terítsük le, hogy a víz ne álljon meg rajta. – Ne hagyjuk, hogy a virágcserepekben hosszabb ideig víz álljon. A temetői virágvázát töltsük fel apró kaviccsal, sóderral vagy homokkal és erre öntsük a vizet – hangsúlyozza az NNK.

Fontos tudni azt is, hogy több szúnyogfaj a telet úgy vészeli át, hogy a kifejlett szúnyogok fagytól védett helyekre húzódnak be ősszel, éppen ezért célszerű a garázs, pince, akna, istálló stb. nyílászáróit zárva tartani vagy szúnyoghálóval védeni.