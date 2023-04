Az önkormányzat arról is döntött, hogy Pogánynak a pécsi repülőtér fejlesztése érdekében visszatérítendő támogatást nyújt 54 millió forint értékben. Erre azért van szükség, mert Pogány tudja megvásárolni azt a magántulajdonban lévő telket, amelyre a Fleet Air International Kft. építene repülőgépek kiszolgálására karbantartóbázist. Itt 50 embert foglalkoztathatnak, harmaduk pedig felsőfokú végzettségű lehet. Ez pedig a repülőtér későbbi fejlesztése érdekében is lényeges lehet. Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető szerint is fontos lépésről van szó.