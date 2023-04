A napokban elkezdték lebontani azt az állványzatot, amit már hónapokkal ezelőtt elkészítettek a Nick-udvar épületei köré. A Pécs főterén lévő épülettömb kisebb felújítására azért volt szükség, mert azok balesetveszélyessé váltak. A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. vezérigazgatója, Szabó Szilárd tavaly október elején jelentette be, hogy az omlásveszély megelőzése, valamint a főpárkány statikai megerősítési munkálatai miatt a Széchényi téri épületet körül kell keríteni és biztonsági védősávot kell kialakítani. Akkor arról is szólt, hogy a homlokzat felállványozására is hamarosan sor kerül, az meg is valósult: annak ellenére történt ez meg, hogy télen ilyen kültéri munkákat csak megszorításokkal, komoly kompromisszumokkal szoktak végezni.

Lapunk munkatársa sem tapasztalt hosszú hetekig mozgást az állványzaton, a munkálatok inkább az év elején kezdődtek meg, és az elmúlt hónapokban vált intenzívebbé, amely a homlokzati párkány statikai megerősítését célozta meg.