A Pécsi Rendőrkapitányság munkatársai a Bike-Safe Tour program keretében a kozármislenyi művelődési ház parkolójába várják kedd (április 18.) délután két órától a kerékpárosokat. A helyszínen a kerékpárok ingyenes regisztrálása kerül sor, így a bringák bekerülnek az országos nyilvántartási rendszerbe. A helyszínen a rendőrök vagyonvédelmi tanácsadást tartanak, illetve vagyonvédelmi eszközök és praktikák bemutatására is sor kerül. Az egyenruhások a KRESZ-szabályokról is tájékoztatást tartanak, illetve folytatódik a határvadász toborzás is.