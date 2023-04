Emellett az Ágoston téren Központi Mecseki Szén- és Uránbányászati Emlékművet és bányamentő emlékművet állítottak, márványtáblákon örökítették meg a 117 mecseki akna műszaki adatait, s megemlékeztek a pécsi koncepciós per bányamérnök, bányatechnikus áldozatairól, valamint a 2010-es nemzetközi bányász-kohász találkozóról. Bányász útikalauz készült, mely kiadvány eligazítja a vándort, hol találhatja meg az emlékhelyeket, s tíz bányász szakkönyv is megjelent az elmúlt két évtizedben a támogatásukkal. Született továbbá egy oral history is, mely a Tudásközpontban elérhető. Ez 28 felvett interjút tartalmaz a bányászat múltjáról a szén- és uránbányászat felső és középvezetőivel és az elképzeléseik szerint kötetben is megjelentetik.

Hogy milyen közterületek kaptak bányászattal kapcsolatos megjelölést a közreműködésük nyomán? Hát például a Bányavasút utca, a Szilárd Leó park, vagy az Uránbányász tér, valamint a város több utcáját is neves bányamérnökökről nevezték el (Gröbel Emil, Hannebeck Frigyes, Hegedüs János, Schroll József). A hagyományőrző események közül pedig érdemes a bányász fúvós térzenei koncerteket kiemelni.

A Mecsek Egyesület Bányász Munkaosztálya ugyancsak nem üldögél a babérjain, óvja, gondozza az emlékhelyeket. A Soproni Egyetemen a bánya- és kohómérnöki képzés tiszteletére helyeztek el emléktáblát és anyagilag segítették Szirtes Béla: Bányász­élet című könyvének megjelenését. Most pedig István-aknán állítanak április 22-én emlékfalat két gránittáblával, Csethe András egykori bányaüzemi, majd vállalati igazgató avató beszédével.

Emellett tervezik egy bányász emlékterasz park létrehozását is Széchenyi-akna, Karolina külfejtés térségében a terület rekultivációja keretében.