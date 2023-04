Hírportálunkon többször foglalkoztunk a pécsi helyi járatú buszok kimaradásáról. Több olvasói panasz érkezett, amelyekben arról számoltak be, hogy hiába várták a buszt, az vagy késve érkezett, vagy nem is jött. Arról is beszámoltunk, hogy sofőr hiánnyal küzd a Tüke Busz Zrt.

A napokban a Tüke Busz Zrt. közleményt adott ki, amelyben arról számolt be, hogy változik a helyi autóbuszok menetrendje április 6-ától, csütörtöktől. Mint írják, a kéthavonta elvégzett menetrendi felülvizsgálat és az utasforgalmi adatok alapján indokolt és szükséges a pécsi helyi járatú autóbuszok menetrendjének módosítása, ezért április 6-ától (csütörtöktől) új menetrend lesz érvényben a pécsi közösségi közlekedésben.