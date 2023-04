A bölcsődeépítés az alig több mint 400 fős zsáktelepülés számára kétségtelenül a jövőbe fektetés, hiszen a márokiak azt szeretnék, hogy a gyerekek helyben maradhassanak. A faluban volt korábban óvoda, az azonban 2006-ban bezárt. Az önkormányzat célja, hogy a községben és a környező településeken élő kisgyermekes családok helyzetét ezzel is megkönnyítse.

– Hatalmas ajándék, hogy a bölcsőde nyitásával újra a faluban töltik majd a hétköznapokat a gyermekek – fejezte ki örömét a polgármester még tavaly márciusban, amikor az épület alapkövét Hargitai János országgyűlési képviselővel, és a kivitelező cég munkatársaival közösen letették.

Az újonnan épült 180 négyzetméteres bölcsődébe pályázati forrásból még a szükséges eszközöket, berendezéseket is meg tudja vásárolni az önkormányzat, így a kisgyermekeknek nem csak az épületen belül teremtenek gyönyörű környezetet, hanem kívül is, ahol egy fedett terasz és egy 1600 négyzetméteres udvar is kapcsolódik hozzá.