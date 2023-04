Azt is elmondták, hogy értetlenül állnak az előtt a tény előtt, hogy képtelenek voltak lefesteni a homlokzatot, állítólagosan pénzhiányra hivatkozva. Volt olyan is, aki felajánlotta, hogy megvásárolja azt a néhány vödörnyi festéket, amivel legalább tisztasági festést elvégezhettek volna a város főterén álló épületeken. Bár pénzhiányra hivatkoztak, de tavaly nyáron Szabó Szilárd, a PVH vezérigazgatója 14 milliós prémiumot kapott az amúgy is luxusnak számító havi bruttó 1,8 milliós fizetése mellé, de a cégnél ráadásul tavaly összesen 41 milliót osztottak szét prémium gyanánt a vezetők között.

Kővári János az üggyel kapcsolatban a keddi közgyűlésen is kérdést is tett fel Péterffy Attila pécsi polgármesternek, hogy konkrétan milyen munkák zajlanak, zajlottak a tömbön, ki adott erre megbízást és milyen cégnek? Felvetette, hogyha már fel volt állványozva, miért nem újult meg kívülről az épület, főként annak tükrében, hogy a Régészeti Múzeum is megújul.

Péterffy nem válaszolt, 15 napot kért arra, hogy válaszolni tudjon.

Erre nem volt pénz

Egyébként egy vödörnyi, 15 literes homlokzati festéket már kiskereskedelmi áron 7500 forintért is meg lehet vásárolni, ami nagyjából 10 négyzetméterre lehet elegendő. Általában legalább kétszer érdemes lefesteni az adott felületet, tehát 10 négyzetméternyi fal festése 30 ezer forintba kerülhet. A szóban forgó tömb homlokzati felülete a becsléseink szerint maximum 500 négyzetméter lehet, vagyis 1,5 millióba kerülhetne hozzá az anyag, s nagyjából ugyanennyibe a munkadíj is, tehát összesen 3 millió forintos költségről lenne szó. Ám ha ennek az összegnek a dupláját vesszük is, akkor is 6 millió forintról beszélhetünk, ami töredéke annak a 41 milliós prémiumnak, amit egymás között osztottak ki a PVH-nál.