Két nap alatt közel tízezres látogatottságot hozott a II. Siklósi Városnapok. A péntek és szombat esti koncertek idejére megtelt a Felszabadulás utca emberekkel. Délutánonként helyi előadók szórakoztatták a fesztiválra látogatókat, míg estére fergeteges koncerthangulat kerekedett a belvárosban.

Pénteken az Első Emelet, szombaton pedig a Follow the Flow együttes szórakoztatta a közönséget. A Mária utca ezúttal is gasztrosétánnyá alakult. A villányi REDy standjánál az összes REDy-termelő borából lehetett fogyasztani, ezen kívül siklósi és villányi borászatok is kínálták boraikat. Annak ellenére, hogy tavalyihoz hasonlóan nem épp tavaszias idő várta a látogatókat, nem panaszkodtak a kitelepülő kézművesek, a közönség és az előadók sem, minden oldalról pozitív visszajelzéseket kapott az Acona Rendezvényszervező csapat.