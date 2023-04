A portugieser, azaz kékoportó szőlőfajta és a belőle készült borok a közép-európai borkultúra szerves részei, noha a világfajták árnyékában léteznek. Nagyon sok borvidék mégis a fennmaradásáért és fejlődéséért küzd, ezért is fontos az április 14-én immár kilencedszer megrendezett borverseny, amelyre 2023-ban 7 országból érkeztek nevezések. A nemzetközi zsűri négy kategóriában választ majd bajnokot, de a verseny másnapján Pécsett a nagyközönség is megkóstolhatja a nevezett borok nagy részét, sőt itt a Magyar Bor Nagydíj 2022-es győztesei is bemutatják a Magyar Borszakírók Köre szerinti legjobb magyar borokat.