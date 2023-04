Ez ám a jó hír! 1 órája

Hungarikum lehet a bánáti bazsarózsa

Azt követően, hogy nemrég a Baranya Vármegyei Értéktárba is bekerült a bánáti bazsarózsa, nem kizárt, hogy az országos értéktárba, a hungarikumok listájára is felkerül. Hosszúhetényben a hétvégén fesztivált is rendeznek a különleges virág tiszteletére.

Fotós: Laufer László

Pévönye – ez az elnevezés szerepel a hosszúhetényiek helyi szótárában, hiszen az itt élők így hívják a környékükön éppen mostanság nyíló, különleges virágot, a bánáti bazsarózsát. A fokozottan védett, negyedmilliós eszmei értékű virág szinte kizárólag csak a Zengő hegygerincén, illetve Hosszúhetény és Pécsvárad környékén bontogatja a szirmait.

A település értéktár bizottságának az elnöke, Poór Gabriella, a Nemes János Művelődési Központ munkatársa elmondta, hogy tavaly ősszel a Baranya vármegyei értéktár bizottság vette fel a bazsarózsát az értékek közé, és akkor döntött arról is, hogy felterjesztik a Magyar Értéktárba, a Hungarikumok Gyűjteményébe. Ehhez többek között a Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesülettől, a Hosszúhetényi Turista Egyesülettől, a Nemes János Művelődési Központtól és a helyi önkormányzattól is beszerezték a támogatónyilatkozatot, tehát a felterjesztés már folyamatban van. Poór Gabriella elmondta, hogy hazánkon kívül a bánáti bazsarózsa populációja már szinte teljesen kiveszett, Baranyában található a virágállomány kilencven százaléka és ez a Mecsek egyik legszebb, legféltettebb növénye. Hosszúhetényben a nyugdíjas szeniortánccsoport is viseli a bazsarózsa nevét, valamint a gyermekek népdalköre vette fel az archaikusabb, helyben használatos elnevezését, a pévönyét. A hétvégén második alkalommal megrendezendő Bánáti Bazsarózsa Népművészeti Fesztivál keretében szervezett gyalogtúrákat indítanak szombaton és vasárnap a községhez tartozó Arany-hegy és Nagy-mező természetvédelmi területekre, ahol megtekinthető a bánáti bazsarózsa. A pénteken induló és vasárnapig tartó fesztivál egyébként számos programot kínál: kiállításokkal, előadásokkal, hagyományőrző kézműveskedéssel, néptánccal, gyermek és családi programmal, esténként pedig koncertekkel várja a látogatókat.

