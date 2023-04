A pécsi parkolást is érinti a május elseje. Ezen a napon a parkolási övezetekben a várakozás ingyenes lesz. A forgalomcsillapított övezetekbe történő behajtás és a közterületi várakozás azonban ebben az időszakban is engedélyhez kötött. A pécsi vásárcsarnok nyitva tartását is érinti a munkaszüneti nap, szombaton nyitva tart, míg hétfőn zárva lesz a csarnok.

Szombaton és vasárnap a szokásos nyitva tartással várják a vendégeket a bevásárlóközpontok, míg a többsége hétfőn zárva tart.

Amennyiben valakinek halaszthatatlanul gyógyszerre lenne szüksége, azt kizárólag az éjjel-nappal nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárakba tudja beszerezni hétfőn.