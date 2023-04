Ha magunk szeretjük szedni a gombákat, akkor jó tudni, hogy az étkezési célra gyűjtött gombát minden esetben be kell vizsgáltatni szakellenőrrel. Pécsett a lakossági gombavizsgálat ingyenes, a vásárcsarnokban (7622 Pécs, Zólyom utca 4.) egész évben elérhető a szolgáltatás. Hétfőtől- szombatig 5:00 és 13:00 óra között, a gombszezonban: május 1. és november 30. között pedig kiegészül a vasárnapi vizsgálattal is. A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. tapasztalt szakellenőrei szezonban a hét utolsó napján délután 17:00–19:00 óra között is ellenőrzik a lakosság által bevitt gombákat.

Magyarország dél-nyugati régiójában csak a Pécsi Vásárcsarnokban biztosított az állandó gombavizsgálat, így Baranya vármegyén kívül a szomszédos vármegyéket is kiszolgálja. A tavalyi szezonban megközelítően 12 000 ember vizsgáltatott gombát, az őszi szezonban napi átlagban 100- 50 fő érkezett és átlagosan 1-6 faj gombát hoztak. Tavaly októberben hatalmas pöfeteg gombákat is, idén pedig már kucsmagombákat is lehetett vásárolni a vásárcsarnokban.

Tippek és tanácsok a gombák szedéséhez

A gombákat célszerű kosárba gyűjteni, fajonként elkülönítve papír- vagy textil zacskóba, angyűjtés helyszínén megtisztítva az avartól és földtől, továbbá a fajmeghatározás könnyítése érdekében javasolt fajonként egy-egy példányt eredeti állapotban, a többitől elkülönítve.

A számunka ismeretlen gombafajokból ne gyűjtsünk nagy mennyiséget mert mérgező lehet, hanem először csak mintát vigyünk a szakellenőrhöz bevizsgálásra.

Magyarországon törvény szabályozza, hogy az állami erdőkből magáncélra személyenként 2 kg erdei gomba gyűjthető.

Tilos gombát gyűjteni szennyezett területről, forgalmas utak mentén, mezőgazdasági művelés alatt álló területről vagy kertekből, ahol műtrágyát, különböző gyomírtószereket, permetszereket használnak.

Május közepétől várható a tövisalja gomba, a májusi pereszke és a sárga gévagomba megjelenése. Kicsit később a májusi vargánya, a piruló galóca és a halvány rókagomba jelenhet meg.

A vásárcsarnok honlapján, a Gombavizsgálat menüpontban folyamatosan elérhetők a friss információk és az éves gombanaptár.