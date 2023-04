A lapunk birtokába került polgármesteri határozat szerint, a Biokom Nkft. kertészeti szakvéleményére hivatkozva, Péterffy hozzájárult ahhoz, hogy a kivitelező Strabag Kft. a Szigeti úton található, a nyomvonal útjába került fák és cserjék kivágásához szükséges hatósági eljárást elindítsa.

Már érték kritikák a városvezetőket azért, mert a Szigeti út korábban elkészült bicikliútja miatt is fákat kellett kivágni. A Zöld Fiatalok Egyesület (ZÖFI) már akkor is jelezte, hogy a fejlesztés áldozata tucatnyi fa lett, és nőtt a burkolt felületek aránya is. Akkor a fák pótlására nem volt lehetőség a közművek miatt, ezért a Béke Parkot jelölték ki a növények pótlására. A ZÖFI képviselői kérték, hogy vizsgálják felül ezt a döntést, és azt javasolták, ha az út menti sávban nincs mód fák ültetésére, akkor az olyan helyen történjen, ahol érdemi hatással lehetnek a területre. Ez a kérésük nem talált meghallgatásra.