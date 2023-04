Ezt ne hagyja ki! Politikusi parkoló

Továbbra is tagadják a VIP-parkoló létét a pécsi városházán Elővette a városházi VIP-parkoló témáját a baloldali önkormányzat, amely egészen sajátos módon azt állítja, hogy hiába politikusok – alpolgármesterek – használják azt leginkább, az nem is politikusi parkoló. Beismerték, hogy bővítették is a parkolót.