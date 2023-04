Mostanában hogyha valaki kiejti a száján azt a mondatot, hogy „Kiment a divatból.”, akkor nem kell rá pár hónap vagy minimum egy év, hogy megdöbbenve tapasztalja: amit egykoron leírt, az most ott virít a kirakatokban és megannyi ember viseli is már. Persze, hogy ilyenkor már neki is kell, mert most ez a menő.