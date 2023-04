2023, több mint tíz év telt el az első rész óta, de a két jó barát kalandjai folytatódnak. Ernest és Célestine mindenbe együtt vágnak bele, és ez most sem lesz másképp. Útjuk most Ernest szülővárosába vezet, ahol is a világ legtehetségesebb zenészei élnek, azonban megdöbbenve tapasztalják, hogy már évek óta be van tiltva a zene a városban. Eldöntik hát, hogy visszahozzák a muzsikát és az örömöt Ernest városába, amiben segítségükre lez néhány új barát és egy titokzatos álarcos bűnöző is.

Az első rész határtalan ártatlanságot és kedvességet sugárzott magából, és számos általános igazságot vonultatott fel a nézők előtt, amelyekről hiába van lerágva a csont, de valamiért folyton újra és újra fel kell hívni rájuk a figyelmet. Remélhetőleg hamisítatlan európai, azon belül is ízig-vérig francia stílusa az első résznek a második etapban is megmaradt és képes lesz elvarázsolni minden korosztáyt.