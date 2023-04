A konferenciára 127 pályamunkával neveztek, amelyek közül 14 tagozatban, 42 zsűritag előtt összesen 113 előadást mutattak be 11 felsőoktatási intézmény képviselői. A konferencián egyrészt határon túli magyar előadó és megfigyelő hallgatók vettek részt, és határon túli oktatók is ültek a zsűriben, másrészt számos középiskolás meghallgatta a tagozati előadásokat. Színesítette az előadásokat egy angol nyelvű képzésben részt vevő mesterszakos hallgató indulása is.

A szekció történetében első ízben a tagozati előadásokat, megnyitó- és záróünnepségeket élőben – és visszanézhetően – lehetett követni a YouTube-csatornán, így a hallgatótársak, témavezetők, barátok és hozzátartozók szélesebb körben is részesei lehettek a konferenciának.

– Megtisztelő, hogy az idén mi kaptuk a rendezési jogot; éppen, amikor intézetünk jogelődje, a pécsi testnevelés tanszék alapításának 75. évfordulóját ünnepeljük – összegzett a Bama.hu-nak dr. Váczi Márk intézetigazgató, a 36. OTDK ügyvezető elnöke. – Most 26 hallgatónk nevezett, közülük 15-en helyezettek vagy különdíjasok lettek saját tagozatukban. Az ETK-val együtt ugyanakkor 38-an képviselték a a két kart, az összes nevezők egyharmada; büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az OTDK történetében ilyen nagyarányú PTE-s részvételre a Testnevelés- és Sporttudományi Szekcióban még nem volt példa.

Mint Váczi kiemelte, a konferencia nem csak a tudományról szólt.

– A sporttudomány szakemberei országos szinten rendkívül erős közösséget alkotnak, és a csapatépítésben, a barátságok kialakításában nagyon jó példát mutatnak a hallgatóknak. Mindezt elősegítették azok a színes kulturális és sportprogramok, művészeti produkciók is (például a Pécs City Sport Up kerékpártúra Pécs belvárosában, érintve a főbb nevezetességeket és a PTE egyes karait, az OTDK Bowling-bajnokság, a gasztroprogram, a PTE Botanikus Kert bemutatása, a PTE Brass Band fellépése), amelyekkel a szervezők közelebb hozták egymáshoz a különböző egyetemek oktatóit, hallgatóit, teret adva az ismerkedésnek, kapcsolatépítésnek

– tette hozzá.

A PTE TTK STI helyezettei:

1. helyezettek: Jakabovics Adrienn, Kató Hargita, Majoros Ivett, Fésüs Ádám, Gáspár Balázs, Kertai Bendegúz.

2. helyezettek: Németh Veronika, Ivusza Patrik, Sarus Tamás, Szabó Pál Márk.

3. helyezett: Barabás József.

Különdíjasok: Bordás Diána, Krebsz Botond–Kertai Bendegúz, Raáb Arnold, Varga Mátyás

Az OTDK ügyvezetői két új díjat is alapítottak: prof. dr. Nádori László sportpszichológus, sporttudós születésének 100. évfordulója tiszteletére a „Nádori László Díjat”, amelyet az életkorhoz viszonyított pályamunka eredménye alapján adták ki. Így előnyben volt, aki fiatal kora ellenére magas tudományos teljesítményt mutatott, ezzel is ösztönözve a tudományos munka folytatására – e díjat Majoros Ivett érdemelte ki.

Az Innovatív Mozgástudományi Kutatási díjat dr. Hortobágyi Tibor kezdeményezésére, a holland Human Movement Consulting cég támogatásával alapították, jutalmazva azt a hallgatót, akinek a pályamunkája a leginnovatívabb hipotéziseken vagy módszertanon alapul, nemzetközileg is elismert szakmai publikálási eséllyel. A színvonalas hallgatói tudományos munkát is bizonyítja, hogy a független zsűritagok és bírálók alapján valamennyi egyedi díjat a PTE TTK Sporttudományi Intézetének hallgatói nyerték.

Rigler Endre Díj: Fésüs Ádám.

Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának Díja: Kertai Bendegúz.

Doktorandusz Országos Szervezetének Díja: Kató Hargita.

Innovatív Mozgástudományi Kutatási Díj: Ivusza Patrik.

Magyar Sporttudományi Tanács Díja: Fésüs Ádám, Kertai Bendegúz.