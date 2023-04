Így építik át az éttermet és fejlesztik a környéket

A fejlesztés során a volt étterem átalakításával turisták és helyiek számára többfunkciós látogatóközpontot hoznak létre négy szinten. Az alagsorban lesznek öltözők, mosdók, zuhanyzók, valamint csomag- és értékmegőrzők. A földszinten büfé, valamint pihenő és kisebb fogyasztótér várja a látogatókat, illetve kölcsönzéssel, szervizszolgáltatással is rendelkező túra- és sportbolt működik majd. Ugyanitt kisebb rendezvényekhez bérelhető klubterem is létesül.

Az emeleti szint elsődlegesen a pihenést szolgálja, ahol eső ellen találunk védelmet, és kisebb rendezvényeket tarthatunk a fedett teraszon, illetve a rendezvényteremben. Innen lehet majd elérni az újonnan megépítendő lombkoronasétányként szolgáló stéget is. A tetőtéren szintén terasz lesz, és ugyanitt skybart is építenek. A környező részeket is rendezik, utcabútorokat helyeznek el, gyerekeknek játszóteret, felnőtteknek szabadtéri fitneszparkot hoznak létre.