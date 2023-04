Kellemetlen lett volna egy újabb botrány

Csakhogy lapunk kiszúrta, hogy úgy született meg az egyszemélyi döntés a támogatásról, hogy közben közgyűlést is tartottak a képviselők, akik azonban a pénzosztásról akkor mégsem értesülhettek. A háttérben az az ok állt, hogy nyilvánvalóan kellemetlen lett volna a politikai botrány a baloldalnak, hiszen éppen akkoriban fújták le a tűzijátékot is, mert állítólag az arra szánt 3,5 milliót is tűzifára költötték – megemlíthető, hogy az ezzel kapcsolatban semmilyen részletet nem árultak el később sem lapunknak.

Péterffy a saját hatáskörben hozott döntés kapcsán arra hivatkozott, miszerint „amennyiben az önkormányzati társaság működése körében felmerült ok indokolttá teszi, a működőképesség fenntartása vagy a likviditás megőrzése érdekében az átadott pénzeszköz átutalása ütemezésének módosításáról a közgyűlés dönt, kivéve a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan eseteket, melyekről a polgármester határoz, a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett”.