„Néhány nappal ezelőtt a súlyosan beteg édesanyámat vittem be a Rét utcai klinikára kontrollra. Az autót a Rét utcai parkolóban hagytam, ahol vettem is jegyet készpénzért. Az orvosi vizsgálat viszont kicsit elhúzódott, én viszont a váróban nem tudtam eldönteni, hogy kiszaladjak az autóhoz újabb jegyet venni, vagy maradjak inkább anyukám mellett. Anyukámról tudni kell, hogy térben nagyon nehezen tájékozódik és ha egyedül marad, attól lehet tartani, hogy pánikba esik. Végül maradtam inkább és húsz perces késéssel jött ki az orvostól. Amikor visszamentünk a kocsihoz, észrevettük, hogy a parkolóőrök megbüntettek, de úgy, hogy még a 15 perces állítólagos türelmi időt is kivárták", mesélte olvasónk, aki azt is megjegyezte, hogy azért is tartja igazságtalannak a dolgot, mert beteg és idős emberekről van szó, akik ha egyedül érkeznek, akkor sem biztos mobilon keresztül el tudnak intézni egy parkolást.