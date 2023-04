Az elmúlt két évben rendkívüli népszerűségnek örvendő balatoni járatokról is kérdeztük a polgármestert, aki elmondta, hogy azok várhatóan idén nyáron is indulnak, a magyar tenger közvetlen elérését biztosító utazási lehetőségre hatalmas igény mutatkozik. A járat a bevezetésekor hétvégi napokon közlekedett Balatonmáriafürdőre, majd hamar dupla járattá bővült. Tavaly pedig már kibővített útvonalon, és pénteki napokon is járt a busz, így Zalakaros, a közkedvelt meleg vizes fürdő is már elérhető volt kényelmesen, átszállás nélkül Komlóról.