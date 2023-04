A képek sokat mondanak, de a régi újságok, könyvek, kiadványok is üzennek. Akár egy csúnya tífuszjárványról is, aminek egykoron 862 megbetegedés lett az eredménye. A kórság a Tettye utcából, a Csenger kaszárnyából indult útjára, aztán győzték megfékezni a hatóságok a betegséghullámot.

Ma is áll a Tettye utca, Káptalan utca sarkán az az épület, ami jelen pillanatban részben önkormányzati-, részben pedig magántulajdonú. A ház jó koros, ráadásul be is ázik, a felújítása pedig több tíz, rosszabb esetben akár százmillió forintba is kerülhet. Ennél azonban nagyobb galiba helyszíne is volt már az ingatlan. Egészen pontosan 1891-ben, amikor ott egy vízvezetékes elosztórendszert hoztak létre.

Az udvarom meg árnyékszék, disznóól épült, ami jól megszennyezte a hálózatot. Ebből aztán tömeges betegség keletkezett. Abban az időszakban a gócpont magánházként működött. De előtte, három évig a város bérelte, a nevét a tulajdonosról kapta, bizonyos Csenger családtól, ezért emlegették Csenger kaszárnyaként. Ma ellenben már legfeljebb nem szép, de legalább nem fertőzésveszélyes a városlakók számára.