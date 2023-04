Még a kézi vezérléssel irányított városházi, hivatalos önkormányzati propagandalap is arról írt, hogy David Pressman a hétfői látogatása után még kedden is részt vesz programokon, miután az éjszakát is Pécsen töltötte egy belvárosi hotelben. Ezt az értesülést támasztották alá lapunk forrásai is hétfőn, akiktől szintén úgy tudtuk, hogy még kedden a városi közgyűlésbe is ellátogat az amerikai nagykövet. Kedden viszont kiderült, hogy erre sem került sor, ami annyira nem volt meglepő, mert hétfőn is változott a nagykövet programja, például példátlan módon a nagykövet kérésére a helyszínen titkosították a Pécsi Tudományegyetemen a korábbi sajtónyilvánosnak meghirdetett eseményt is.