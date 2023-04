Mert a tavasz egyenlő a ruhabénázással. Reggel nagy gonddal kiválasztunk valamit, összeillőket persze, még az időjárás-jelentést is megnézzük a telefonon – aztán kora délután már átkozódunk magunkban, mert vagy fázunk, vagy melegünk van (mondjuk inkább utóbbi a jellemző, ahogy haladunk előre az évben), vetnénk le néhányat, esetleg fel másik párat. De a tavasz a késői sötétedés ideje is. Van kapásból egy óraátállítás, ami alapban megzuhantat: megszoktuk, hogy amikor sötétedni kezd, akkor öt óra van, esetleg fél hat – aztán egyszerre még hétkor is kinn tudunk lenni, nem stimmel semmi, nem értjük, mi történt, pár napja ilyenkor már égtek a lámpák az utcán, benn a szobában, húztuk be a függönyt, ne lásson be a szomszéd, most meg este hétkor még bátran olvashatunk a teraszon, minden világos, minden stimmel.