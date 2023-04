Az Apáczai Művelődési Házban április 20-án csütörtökön délelőtt Pöttöm Kreatív Kuckót szervez a Baba-Mama Kreatív Műhely. Itt gyurmázós, színezős, firkálgatós foglalkozást tartanak 1-3 éves korú gyermekeknek. Újdonság, hogy puha építőkockákból lehet építkezni, és Böbit, a százlábút is összeállítják.

Ugyanitt 20-án 19 órakor Stand up párbaj zajlik, nyolc stand up komikus zsűri előtt szól be egymásnak. Szintén a PKK Apáczai Művelődési Házban április 22-én szombaton délelőtt Terike - cipővásárt szerveznek, délután pedig Apáczai Kézműves Vásárt a Föld Napjához és a Népviselet Napjához kapcsolódóan a Csontváry sétányon, eső esetén az aulában. Majd 23-án vasárnap A+B Galéria festményvására zajlik, kortárs festőművészek alkotásainak értékesítésével.

Ugyancsak az AMH-ban április 25-én kedden délelőtt Nevkó Baba-Mama Klub lesz, énekes, mondókás foglalkozás 3 éves korig.

Április 26-án 16 órakor a KertÉSZ Közösség találkozik az Apáczai Közösségi Házban (Pécs, Tolsztoj u. 10.), majd a PKK szervezésében április 28-29-én a Tánc Világnapja Pécs - Tánc az Életért programsorozat következik. Ennek keretében Pécs belvárosában több helyszínen a tánc kap főszerepet. A táncra buzdításon túl, a beteg, gyenge gyermekekért 21 különböző stílusú pécsi táncegyüttes táncát mutatják be a Színház téren és a Széchenyi téren. Április 30-án vasárnap délután pedig a Bódi Tesók roadshowjával zárul az áprilisi PKK kultúrcsomag az Apáczai Művelődési Házban.