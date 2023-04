A pénzek kifizetése csúszott, de mivel a pályázók már korábban leszerződtek a kivitelezőkkel, így idénre már komoly önerőt is kérhettek ugyanezek a vállalkozók. Információink szerint Baranyában is 50 ezer forinttól egymillióig terjedő skálán szóródik az az összeg, amit napelemekre pluszban kérnek a vállalkozók, míg a másik, jóval komplexebb programelemnél akár 2-3 millió többletet is elvárhatnak.

A cégek az energiaárak növekedésével, az inflációval, a béremelésekkel, a beszállítóik áremelésével magyarázzák az önerőt, ugyanakkor velük szemben megjelentek azok a vállalkozók is, amelyek egyáltalán nem, vagy pedig jóval kisebb önerővel oldják meg a pályázati kiírásban szereplő feladatokat. A Baranyában is működő cégek tehát maguk is eltérően kezelik a helyzetet, de nyilvánvalóan a kivitelező váltásnál számolni kell azzal is, hogy eltérő műszaki tartalmat kaphat a pályázó.