Ez az őszinte előadás igaz történeteken alapul. Ezt azért különleges, mert a darab utáni beszélgetésből kiderült, hogy a tanulók leültek szüleikkel beszélgetni, hogy történeteket tudjanak meg a családjukról. A hallottakat pedig bevitték az iskolába, elmesélték a színházi csoportjuk tagjainak, a tanárjuknak és meghallgatták egymást. Az a tény, hogy a gyerekek kommunikálnak egymással, felmernek tárni egymás előtt ilyen valós történéseket, plusz erősséget ad előadásuknak.

A Kodály Gimnáziumban mindig is fontos szerepet játszott a tehetséggondozás, amely azonban együtt jár a személyiségfejlesztéssel és a közösségépítéssel. És e két utolsón is nagy a hangsúly, ami érződik is az iskola tanulóin, a Panzió társulatának tagjain.

A darabban felmerült problémákról – kommunikációhiány, generációs problémák, túlterheltség, meg nem értettség – az előadás után Dr. Szemelyácz János pszichiáter, addiktológus, pszichoterapeuta beszélgetett a résztvevőkkel, amelybe bevonta a közönség tagjait. A társalgás nem szenvedett hiányt az őszinteségből. Mély, megható gondolatokat szültek mindenkiben a látottak, amelyet biztos vagyok benne, hogy mindenki haza vitte magával és gondolkodott rajta.

A bemutatók sora itt még nem ért végett, hiszen Márta néni zűrzavaros életét a Janus Egyetemi Színház pódiumán is láthatják az érdeklődök május 19-én este 6 órakor. Regisztrálni már lehet a [email protected] címen.

Kulturális eseményeket is szerveznek

Nem olyan régen, 2022 novemberében nyitott meg a Kamasz Addiktológiai Regionális Centrum, röviden csak K-aRC. Az intézményben húsz év alatti korosztály ellátását végzik. Az addikciós problémákkal küszködő fiatalokkal pszichiáterek, klinikai szakpszichológusok, gyerekpszichológusok, szociális munkások, családterapeuták és addiktológiai konzultánsok foglalkoznak. Az egyéni konzultációk és terápiák mellett különféle csoportfoglalkozásokat és szabadidős, kulturális programokat is szerveznek, ennek egyik eseménye volt a Kodály Zoltán Gimnázium tanulóinak darabjának, a Panziónak a bemutatása és további előadások is tervben vannak az intézménynél.