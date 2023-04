„Az eredeti Koncessziós Szerződést 2007. novemberében a Gyurcsány-kormány kötötte meg a külföldi cégek alkotta MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt.-vel. A kérdéses szakasz a koncessziós szerződés hatálya eső területen található. A szakasz terveire az építési engedélyt a koncessziós társaság szerezte meg. 2021-ben kezdődtek meg a tárgyalások a hiányzó szakasz megépítéséről, melynek eredményeként 2022-ben a Magyar Állam és a koncessziós társaság megállapodott, arról, hogy a hiányzó szakasz építtetője a NIF Zrt. legyen. A megállapodást követően vált lehetőség arra, hogy a 600 m építésére vonatkozó terveket a NIF Zrt. a koncessziós társaságtól átvegye és közbeszerzési eljárás előkészítése megindulhasson. A közbeszerzés kiírása 2022 októberében meg is történt. Jelenleg bírálati szakaszban van. Az eredeti ütemezés is számolt azzal, hogy a 600 méteres szakasz eltérő időben valósul meg az átvétel körüli jogi kérdések rendezése miatt. A 600 m-es szakasz az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását után, a szerződés hatályba lépését követően 12 hónap alatt készülhet el. Az M6 Bóly-Ivándárda szakasza úgy lett megtervezve és a hatóság úgy adta ki az építési engedélyt, hogy enélkül a 600 m nélkül is tudna a forgalom folytonosan bonyolódni, fel tudja használni a csomópont gyűjtő-elosztó sávjait, amivel a folytonos haladás biztosítható."



Azaz: nem igaz, hogy mostanában derült ki, hogy az ominózus rész kapcsán jogi problémák adódtak, ahogy az sem, hogy emiatt csúszna a szakasz üzembe helyezése. A Bóly és a horvát határnál fekvő Ivándárda közötti 20 kilométeres utat a STRABAG Építő Kft. és Duna Aszfalt Zrt. konzorciuma kivitelezi nettó 88,6 milliárd forintos szerződéses értéken. A szakaszon már elkészültek a töltések és a bevágások, javában folynak az aszfaltozási, valamint a pályaszerkezet- és műtárgyépítési munkák.