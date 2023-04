A 20 éves, Nagyharsányban élő Horváth Róbert Károly már a második szakmát szerzi. Felszolgálói képzettsége már van, pincérként viszont a gyakorlati helyén rossz tapasztalatai voltak, ezért eladónak tanul, most végez, de már dolgozik is eladóként, a munkahelyén pedig előrelépési lehetőséget is ajánlottak neki. Most azon gondolkodik – talán éppen Pauli Zoltán előadását hallgatva –, hogy a szakács szakmát is kitanulja.

Aktív a pályaorientációs tevékenységük A program keretében a korábbi években már voltak nevelőszülőknél élő fiatalok a hosszúhetényi Almalomb Étteremben, és Villányban, Gere Attila Mandula Éttermében. Szécsényi Sándor, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Dél-Dunántúli Területi Igazgatóságának igazgatója elmondta, a szakmai mentorprogram keretében tudatosan készítik fel már 14–15 éves kortól a gyerekeket a későbbi önálló életre. Amellett, hogy hasznos időtöltést biztosítanak és élményteli programokat szerveznek számukra, biztosítják az érdeklődési körüknek megfelelő információkat a pályán sikeresen dolgozó szakemberek megismerése által.