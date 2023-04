Hiába próbálták meg eltitkolni a szocialista városházi sajtóosztályon, hogy mi is zajlott a Pécsi-víz környezetének átalakításáról szóló tervezet kapcsán, egy bírósági eljárással fenyegetett közérdekű adatigénylésben az önkormányzat kénytelen volt elárulni, mi van a háttérben.

Drága álmot dédelgettek

Mint arról beszámoltunk, miközben a baloldali pécsi önkormányzat immár 16 milliárdos adóssághegyet hozott össze, addig olyan álmot emlegettek, ami alsó hangon is százmilliárdos kiadást jelentene: 2020-ban számolt be arról a pécsi önkormányzat hivatalos lapja, hogy a Pécsi-víz mentén új városrészt álmodnak, mert „egy nagyon klassz, új, zöldparkos belvárosi rész alakulhatna így ki”, a területen 12–16 emeletes házak is épülhetnének. Akkor azt is megemlítették, hogy készül erre egy koncepcióterv.

A szocialista-DK-s városvezetés cenzoraiként tevékenykedő és milliókba kerülő „sajtósokat” hiába kérdeztük arról, hogy hol tekintető ez meg egyszerű állampolgárok számára, ki készítette el, mennyibe került mindez, illetve az önkormányzat szerint mennyibe kerülnének a fenti álmok a pécsieknek, miből lenne erre fedezet és mikor valósulhatna meg a fejlesztés, nem válaszoltak.