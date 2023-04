Sőt, Péterffy Attila polgármester főépítésze azt is elmondta, hogy mivel a terület mélyen van, ezért akár 16 emeletes házak is lehetnének itt. Azzal is érvelt, hogy „egy nagyon klassz, új, zöldparkos belvárosi rész alakulhatna ki”, s ez egy „lakó- és irodakörnyezeti terület lenne”.

Ezek mellett a 6-os út elköltöztetését is pedzegette, megemlítve, hogy „a Tüskésréti út – Északmegyer dűlő kétszer két nyomsávos, tartaléksávos főúttá is válhatna”.

Az álmok kapcsán pedig állítólag már meg is rendelték a koncepciótervet akkor, ám ennek elkészültéről a közpénzek felhasználása ellenére nem adott tájékoztatást Péterffy Attila és önkormányzata, ezért ismét közérdekű adatigényléssel fordultunk az önkormányzathoz; immár sokadik alkalommal tettünk így, amikor titkolni akarták a közpénzek felhasználását a baloldaliak.

Ennek hírére aztán gyorsan közölték, hogy „az új városrész a tervezett kelet–nyugati átjáróút melletti területet foglalja magában, ezért az új, zöldvárosrész kialakításának alapfeltétele a tehermentesítő út megépülése. Az előzetes egyeztetések alapján ez állami beruházásban valósulna meg, ezért az erre vonatkozó előzetes terveket eljuttattuk a kormányzatnak. Ezeket az előzetes terveket a városi főépítészet dolgozta ki, a Pécsi Építési Szabályzat módosítását megelőzően, 2021-ben”.

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető elmondta, teljes mértékben lufi volt az elképzelés, nem is tudható, hogy pontosan mi szükség volt erre.

– Talán készült valami, de valójában nem tudható, hogy mi történt ez ügyben. Egyébként még olyan szép látványos rajzokat sem mutattak be, mint az akvapark esetében – mondta. Csizmadia Péter szerint az elképzelhető, hogy a következő, 2021-től kezdődő uniós finanszírozási ciklusban már ezzel is foglalkoznának, a kérdés az, hogy erre milyen forrásokat tudnak előteremteni.